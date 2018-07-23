Президент Украины Петр Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, однако против лоббистских схем, которые нарушают условия ЗСТ с ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", - заявили в АП.

У Порошенко уточнили, что он подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к нему.

Как сообщалось, Порошенко ветировал закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на время действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса. Также он подписал обращение к генпрокурору Юрию Луценко с информацией о незаконном экспорте леса-кругляка и заявил о "абсолютно положительном" выводе относительно закона.

Как сообщала "Cтрана", ранее Украина вышла в лидеры о контрабанде леса в страны ЕС.

От трех до пяти. Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса-кругляка.



