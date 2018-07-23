Журналист "Страны" Александр Черненко спросил у обычных украинцев, смотрели ли они бой украинского боксера Александра Усика против Мурата Гассиева, которые вышли на ринг в Москве и как они относятся к бойкоту выступлений украинских спортсменов в России.

В целом киевляне отмечают, что не против выступления украинских спортсменов в Москве, ведь в войне не виноват российский народ.

Многие жители смотрели бокс по телевизору и гордятся победой украинского чемпиона. Люди заявляют, что спорт должен оставаться вне политики и скептически относятся к заявлению Гройсмана предоставить Усику звание героя Украины.

"Дрючат их, да и дрючат. Все нормально. Я не против. К бойкоту отношусь скептически. Не надо винить русский народ. Все, что происходит, это неправильно. Есть люди, которые это пропагандируют".

"Бойкотировать это одно. А Усик показал, что Украина сильная. А бойкот поддерживаю. И считаю, что правильно бойкотировать олимпийские игры".

"Бойкотировать соревнования не нужно. Это спорт".

"Усику не стоило было отказываться от боя. Тем более, что он победитель... Я смотрю и футбол, и бокс. Для чего вообще бойкотировать соревнования в России", - отмечает пенсионерка.

"Бокс я не смотрела. Но болела. Спорт и бокс не связаны. Бойкот я не поддерживаю. Что-то продвигается, но медленно. Убивают там ребят.. ведь придет же когда-то конец".

"Я не политик. Я уважаю спортсмена. Уважаю Усика. Он красавчик. Мы братские народы все. Призывы не смотреть бокс - это нацизм".

"Бойкот связан с политикой. Он не Порошенко. Усик - показатель того, что есть люди, которые ничего не боятся и способны что-то доказать".

"В России уже одни иностранцы. Там нет русских боксеров. Так что я только "за" - молодец, что поехал".

"Спорт - вне войны. у меня отношение 50/50. Иногда осуждаю".

"Я слышала о том, что его призывали не ехать в Москву. А он поехал, даже "Слава Украине" не выкрикнул, а за это ему хотят дать "героя Украины". Ну, я считаю ,что это по-детски".

"Двоякое отношение. Он же не мог отказаться. Потерял бы все титулы. В Москве звучал гимн. Даже если бы он проиграл, все равно был бы нашим героем. Он добился больших высот".

Как сообщала "Страна", после победы Александра Усика во Всемирной боксерской серии ему начали прочить пост президента.

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