Сегодня, 23 июля, в порт Одессы с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2). Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины в социальной сети Facebook.

В частности, в Одессу прибыли: фрегат Королевских ВМС Нидерландов "DE RUYTER", фрегат Турецкой Республики "FATIH", фрегат МС Румынии "REGELE FERDINAND", и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) - вспомогательное судно ВМС ФРГ "RHEIN" минный тральщик ВМС Турции "ANAMUR" и минный тральщик МС Румынии "LUPU DINESCU".

Состоялась протокольная встреча иностранной делегации с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченко.

Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения повышения совместимости и укрепления безопасности в Черноморском регионе. Завершилась встреча обменом сувенирами.

Корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 июля (с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00) и 25 июля (с 14.00 до 16.00). На экипажи кораблей ждет культурная программа.

Как планируется, по завершении визита корабли указанных групп НАТО совместно с Военно-Морскими Силами ВС Украины проведут в Черном море тренировки типа PASSEX.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", после старта Sea Breeze-2018 ВМС Украины заявили о напряженной обстановке на Черном и Азовском морях.

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