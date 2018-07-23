Семья из семи человек отравилась бледными поганками в с.Ясенево-2 Любашевского района Одесской области, сообщает одесский "7-й канал".

У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребенок (6-летняя девочка) – единственный, кто не ел грибов – не испытывала симптомов отравления.

В пятницу, 20 июля, родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу, 21 июля, врачи перевели троих детей в Киев.

В понедельник, 23 июля, мать семьи скончалась. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также погиб ее 11-летний сын в Киеве.

Еще двое детей, которых перевели в столицу, остаются в тяжелом состоянии.

Как сообщала "Cтрана", под Николаевом дети отравились грибами, которые нашли и испекли на костре.

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