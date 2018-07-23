В Кыргызстане погиб 28-летний журналист Кыргызской редакции "Радио Свобода" Уланбек Эгизбаев. Об этом сообщается на сайте "Радио Свобода".

Известно, что 22 июля после полудня люди на пляже в Чолпон-Ате заметили, что Уланбек тонет, и вытащили его на берег. В бессознательном состоянии его увезли в больницу, где он скончался.

Уланбек в последнее время занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, его материалы обсуждались в передаче "Неудобные вопросы". Спецрепортажи журналиста Уланбека Эгизбаева неизменно вызвали широкий общественный резонанс.

Уланбек Эгизбаев в последнее время занимался расследованием фактов незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для погребения на кладбище в Бишкеке.

По данным СМИ, в последнее время ему поступали угрозы по телефону и письма непонятного содержания.

Как сообщала "Cтрана", после публикации "Страны" в Европе потребовали от Киева больше не выдавать Турции оппозиционных журналистов.

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