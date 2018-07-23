Центр общественного здоровья МОЗ обновил интерактивную карту опасных пляжей для купания. На сегодняшний день таких зон в Украине свыше сотни и все они нанесены на интерактивную карту.

Так, на 132 речных пляжах микробное загрязнение воды превышает норму.

Мониторинг качества воды проводился на 650 речных пляжах и в рекреационных зонах Украины в период с 12 по 18 июля.

Всего провели 1041 исследование качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 132 исследования (12,7%).

Также в текущем оздоровительном сезоне проводится мониторинг качества воды на 185 морских и речных пляжах (местах рекреационного и оздоровительного использования) на территории южных областей Украины, имеющих выход на морское побережье (Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области, г.Черноморск, г. Киев). Из них 143 морских и 42 речных (в том числе и в Киеве) из 220 зарегистрированных (178 морских и 42 речных) пляжей.

За период с 13 по 19 июля 2018 было проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, имеющих выход на морское побережье: из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода - 1,4% из 507 исследований, речная вода - 24,4% из 119 исследований).

Как сообщала "Страна", в Киеве семь пляжей получили международный экологический сертификат "Голубой флаг". Полный список.

Также "Страна" писала о том, как в Киеве официально открыли купальный сезон на 13 пляжах в первый день лета.