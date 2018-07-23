Промышленное производство в Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем 2017 года, тогда как в мае этот показатель составлял 2,5%, в апреле – 3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2018 к июню-2017 возросло на 2,5%, тогда как в мае-2018 к маю-2017 – на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.

Согласно данным ведомства, в целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В поставке электроэнергии, газа и пара рост составил - 4,3%, в перерабатывающей промышленности - 2,5%, в добывающей - 2,2%. При этом Госстат уточняет, что в июне-2018 к июню-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 2,8%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 4,8%., тогда как в добывающей промышленности зафиксировано падение на 0,6%

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в июне- 2018 по сравнению с июнем-2017 выросло на 7%, в Донецкой - на 7,4%.

Что касается остальных областей, то в июне текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на 11,7%), Волынской (на 10,7%), Закарпатской (на 7%), Черновицкой (на 6,7%), Сумской (на 4,8%), Запорожской (на 3,6%), Харьковской (на 3,4%), Черкасской (на3,3%), Тернопольской (на 3,2%), Днепропетровской (на 2,3%), Львовской (на 1,8%), Полтавской (на 1,4%), в г.Киеве и Киевской (на 0,9%),), и Хмельницкой (на 0,4%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Как сообщала "Cтрана", сбережения украинцев за первый квартал года сократились на 22 миллиарда.

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