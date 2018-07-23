В Одессе в детском саду №135 отравились 16 детей, городские власти и сотрудники Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проводят проверку в дошкольном учреждении. Детский сад закрыли на санитарную инспекцию. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, инцидент произошел 20 июля. Все дети в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно, ни один из них не был госпитализирован.

В инфекционную больницу был доставлен только один воспитанник данного дошкольного учреждения. Однако этот случай, по предварительным данным, не связан с массовым отравлением.

В настоящее время детсад закрыт, там проводятся исследования и санитарно-гигиеническая обработка, устанавливаются причины отравления детей.

При этом пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщила, что правоохранители также проверяют информацию об отравлении детей в дошкольном учреждении.

Как сообщила директор Департамента образования и науки одесской мэрии Елена Буйневич, 16 детей пожаловались на плохое самочувствие. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, кроме одного ребенка, которого госпитализировали в областную инфекционную больницу. По словам руководителя лечебного учреждения, скорее всего, этот случай не связан с детским садом.

Напомним также, что появились первые подробности массового отравления в детском лагере Ястребок.