Дождливая погода сохранится в Украине до конца июля, прогнозируют в Гидрометцентре.

"Тенденция остается: кратковременные дожди по всей территории Украины до конца июля. Каких-то существенных изменений в погоде не будет. Может, где-то больше дождей, где-то меньше, но дожди будут везде, по всей территории Украины", - сказали "Интерфакс-Украина" в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра в понедельник.

Что касается температурного режима, то ожидается температура в пределах +25-30°, на юге страны +33°, в конце текущей недели местами может достигать +35°.

"Не сильно, но потеплеет на 3-5° в целом", - уточнили в Гидрометцентре.

Как сообщала "Cтрана", ранее спасатели предупредили, что во вторник Киев накроют сильные грозы, дождь и ветер.

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