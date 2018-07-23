Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала к сотрудничеству комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович из-за ситуации с задержанием украинских моряков, которых греческие правоохранители обвинили в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Наших граждан обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море "нелегалов" в Европу. Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами… По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов", - написала Денисова.

Она отметила, что хотя Украина и Греция являются государствами, которые присоединились к Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми. Ст.26 Конвенции предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершено под принуждением.

"То есть, как в большинстве случаев задержанных украинских моряков", - подчеркнула украинский омбудсмен.

"Учитывая это, призываю к сотрудничеству комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и надеюсь, что вместе нам удастся вернуть домой украинских граждан", - добавила Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", в США осудили годовалого ребенка нелегалов, мальчика выдворяют в Гондурас.

Напомним также, что двум украинским морякам в Греции дали по 180 лет тюрьмы каждому.