Национальный банк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару США, введя отсечение нерепрезентативых сделок, и будет обнародовать его на своем сайте до 16 часов – на два часа раньше, чем сейчас.

"Введение новой методики приближает ее к международным стандартам расчета аналогичных показателей, и позволит использовать официальный курс гривны к доллару США не только для целей бухгалтерского учета, но и как бенчмарк валютного рынка при заключении участниками рынка сделок", – говорится в сообщении НБУ в понедельник вечером.

Регулятор уточняет, что эти правки закреплены постановлением правления №80 от 19 июля "О некоторых вопросах установления официального курса гривни к иностранным валютам и внесении изменений в Классификатора иностранных валют и банковских металлов", которое вступает в силу 1 августа 2018 года.

Как поясняет центробанк, официальный курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в этот день банки заключали на межбанке с другими банками и с НБУ, и информация о которых предоставлялась НБУ торгово-информационными системами (ТИС) до 15:30.

Согласно релизу, новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки является не репрезентативными для их учета. В частности, сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения. После этого курс гривни к доллару рассчитывается как средневзвешенное по всем оставшимся сделкам.

Нацбанк добавляет, что новые принципы расчета официального курса также предусматривают наличие до сих пор отсутствовавшего резервного механизма, если количество сделок, которые должны учитываться, по любым причинам меньше или равно 10% от среднедневного значения аналогичного показателя за предшествующий скользящий месяц. Он предусматривает опрос Нацбанком с 12:00 до 13:00 банков (через функционалы ТИС или по телефону) котировок по покупке/продаже $1 млн и последующий расчет официального курса как обычного среднеарифметического значения всех полученных в результате такого запроса курсовых котировок.

Механизм расчета официального курса гривни к другим валютам остался без изменений.

Кроме официального курса гривни к доллару США, НБУ также осуществлять ежедневный расчет справочного курса. Он будет рассчитываться по той же методике, что и официальный курс, однако его расчет будет осуществляться на основании данных о сделках, заключенных на межбанке к 12:00, и обнародоваться на сайте Нацбанка до 12:30.

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