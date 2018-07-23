В пятницу, 27 июля, произойдет самое долгое лунное затмение в этом столетии, которое продлится один час 43 минуты. Об этом сообщает Vnauke.

Затмение Луны в восточной Европе будет видно сразу после восхода Луны, оно начнется в 21:30.

Предстоящее лунное затмение принято считать одним из самых интересных астрономических событий года.

Затмение начнется, когда Луна будет расположена дальше всего от Земли. Расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником составит чуть более 406 000 километров.

Лучшие условия наблюдения будут у жителей Ближнего Востока, России и Средней Азии. Луну также будет видно из Украины, хотя этому будет препятствовать положение Луны чуть выше горизонта.

Затмение продлится с 21:30 до 23:13 часов, а кульминация произойдет в 22:21. Частичное затмение, предшествовавшее полной фазе, начнется в 20:24.

С момента начала затемнения кромки Луны потребуется почти четыре часа, чтобы ее полное свечение восстановилось.

Самое удобное место для наблюдения за затмением будет вдали от города, где легкое загрязнение воздуха не будет затруднять наблюдение за зрелищем.

Как сообщала "Страна", предыдущее лунное затмение украинцы могли наблюдать 27 мая.

Напомним также, что можно и чего нельзя делать в день лунного затмения - советы астрологов.