Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV в понедельник в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, мы имеем сейчас хорошие обсуждение: Антикоррупцитонный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии", - сказала глава Минфина.

Она отметила, что показатели исполнения госбюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал, и выразила надежду, что позитивное решение было достигнуто скоро.

"Мы делаем все, чтобы это было как можно быстрее", - заявила Маркарова.

Она также сообщила, что Украина сохраняет планы в этом году выйти на рынок еврооблигаций и пристально за ним следит. В частности, глава Минфина указала на недавнее улучшение конъюнктуры рынка.

Как сообщалось, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.

По ее словам, два других предусловия – внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и соблюдение предельного дефицита госбюджета.

Как сообщала "Cтрана", ранее "Нафтогаз" вновь поднял цену на газ для промышленности Украины.

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