Украинцы в июне этого года купили у банков валюту на эквивалент $679,1 миллионов, тогда как продали им на $947,8 миллионов, учитывая ожидания банкиров курса доллара в 27 гривен уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Чистая продажа валюты украинцами в июне составила $268,7 млн по сравнению с $350,6 в мае и $234,7 млн – в апреле этого года и $338,6 млн – в июне прошлого.

Объем покупки валюты в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 6,1%, продажи – на 11,7%, однако по сравнению с июнем 2017 года покупка увеличилась на 57%, продажа – на 22,9%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $500,6 млн, продали – $743,9 млн.

В целом за первое полугодие этого года продажа валюты превысила ее покупку на $1,235 млрд, тогда как за первое полугодие прошлого года – на $1,474 млрд.

Как сообщала "Страна", курс гривны на межбанковском валютном рынке перед выходными укрепился до 26,435 грн/$1.

Напомним также, что в инвесткомпании Гонтаревой прогнозируют доллар по 28 гривен к декабрю.