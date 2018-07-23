Спасатели предупредили, что во вторник Киев накроют сильные грозы, дождь и ветер
В Киеве во вторник, 24 июля, будут идти грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций столицы напомнило про основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - говорится в сообщении.
Как сообщала "Страна", на Украину надвигается грозовая буря, ожидается шквальный ветер.
Ранее появилось видео, как ливень за десять минут затопил улицы Киева.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!