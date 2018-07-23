В Киеве во вторник, 24 июля, будут идти грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций столицы напомнило про основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", на Украину надвигается грозовая буря, ожидается шквальный ветер.

Ранее появилось видео, как ливень за десять минут затопил улицы Киева.