Синоптик Наталья Диденко отметила высокую влажность, которая достигает 80, 90, или даже 100 процентов и делает атмосферу Украины похожей на атмосферу Бразилии, Парагвая, Уругвая или Аргентины. Этому способствует также циклон Halina, который уже записывать в синоптические долгожители.

По данным Диденко, завтра в Украине будет дождливо, но жарко. "24 июня в западных областях и на севере Украины плюс Винницкой и Черкасской пройдут дожди и прогремят грозы. На остальной территории - без осадков, разве что ночью локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях," - написала Диденко.

Температура воздуха распределяется пока все равно: свежее на Западе, + 20 + 25 градусов, жара на юге и востоке, + 26 + 32 градуса. Всего ожидается + 24 + 29 градусов.

"В Киеве, если дальше так пойдет, скоро начнут расти экваториальные леса," - пошутила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Cтрана", погодные сайты сообщили, когда в Киеве прекратится дождь.

Мы писали, что появилось видео, как Киев после ливня тонет в апокалиптических лужах.