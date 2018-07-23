В Германии любителей пива просят возвращать пустые ящики и бутылки, потому что спрос на пенный алкогольный напиток вырос из-за жаркой погоды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя Объединения немецких пивоваров Марка Оливера Хунхольца, в этом году отрасль столкнулась с "особенно выраженной" нехваткой тары, обострение дефицита пришлось на летние месяцы.

Ситуацию осложняют уникальные ящики и тара, которую использует каждый пивоваренный завод.

"Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки из-под Moritz Fiege. Пока вы будете греться на солнышке, мы их снова наполним. Честное слово!" - говорится в заявлении этой пивоварни, размещенном в соцсети.

Veltins и Konig-Pilsener сообщили, что уже заказали дополнительные пивные ящики. При этом в Veltins отметили, что в мае и июне был продан рекордный объем пива, в связи с чем пришлось закупить тысячи дополнительных ящиков.

Между тем на заводе Warsteiner заявили, что не сталкивались с нехваткой тары.

По словам издателя отраслевого журнала Inside Никласа Отеро, длительный период жаркой погоды изменил планы производителей пива.

"Это трагедия для всей отрасли", - заявил Отеро.

Как сообщала "Страна", появились первые фото курьезного отдыха в затопленной Кирилловке.

Напомним также, что белорусское пиво и настойки попали в санкционный список Украины.

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