В Германии пивовары умоляют возвращать тару, которую не успевают наполнять из-за жары
В Германии любителей пива просят возвращать пустые ящики и бутылки, потому что спрос на пенный алкогольный напиток вырос из-за жаркой погоды. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам представителя Объединения немецких пивоваров Марка Оливера Хунхольца, в этом году отрасль столкнулась с "особенно выраженной" нехваткой тары, обострение дефицита пришлось на летние месяцы.
Ситуацию осложняют уникальные ящики и тара, которую использует каждый пивоваренный завод.
"Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки из-под Moritz Fiege. Пока вы будете греться на солнышке, мы их снова наполним. Честное слово!" - говорится в заявлении этой пивоварни, размещенном в соцсети.
Veltins и Konig-Pilsener сообщили, что уже заказали дополнительные пивные ящики. При этом в Veltins отметили, что в мае и июне был продан рекордный объем пива, в связи с чем пришлось закупить тысячи дополнительных ящиков.
Между тем на заводе Warsteiner заявили, что не сталкивались с нехваткой тары.
По словам издателя отраслевого журнала Inside Никласа Отеро, длительный период жаркой погоды изменил планы производителей пива.
"Это трагедия для всей отрасли", - заявил Отеро.
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