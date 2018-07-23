В последние дни в Киеве уже несколько раз случались самые настоящие потопы. Из-за дождей во многих районах затапливало дороги. Хотя дожди были отнюдь не тропическими. "Страна" разбиралась, почему в Киеве даже после короткого ливня начинается настоящий потоп.

"Море пришло домой"

Сегодня пользователи активно выкладывают видео, как автомобили "ползут" по улицам столицы, наполовину скрывшись под водой. Такое зрелище, например, зафиксировали возле станции метро "Левобережная".

Пользователи постят видео с хештегом "океаныкиева" и говорят, что теперь можно не объяснять, зачем нужна высокая машина. Автомобили с низкой посадкой были не в состоянии преодолевать реки на дорогах. Некоторые шутят: "Море само пришло домой".

Пешеходам приходилось разуваться, чтобы не испортить обувь, и переходить дорогу чуть ли не по колено в воде.

Рыбалка на дороге

Потоп на столичных улицах наблюдался и позавчера, 23 июля, – тоже после ливня. Дороги затопило, и юмористичные киевляне вышли с удочками, чтобы ловить рыбу на проезжей части. Видеоролик об этом выложили в Facebook.

А вот машинам через "реку" ехать было сложно.

Почему заливает улицы в Киеве

Подобные проблемы в Киеве возникают довольно часто – после сильных дождей или когда весной тает снег.

Все потому, что ливневая канализация не справляется с отводом воды. Она, как и большинство горсетей, была построены в середине ХХ века и не была рассчитана на нынешнее количество инфраструктурных объектов. Так в свое время утверждали в "Киевавтодоре".

Поэтому при резкой перегрузке (например, сильных дождях) ливневая система не может достаточно быстро пропустить все количество воды.

Еще одна проблема состоит в том, что за ливневками следят разные организации, которые не всегда вовремя их прочищают. Поэтому в каждом конкретном случае нужно искать балансодержателя. То есть зависит от того, хуже или лучше стали работать ЖЭКи и ОСМД.

Учитывая, что улицы после дождей стало затапливать сильнее всего в последнее время, то, видимо, работа коммунальных организаций стала существенно хуже.