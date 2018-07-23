Турецкий журналист Юнус Эрдогду опасается за свою безопасность после того, как его имя появилось в "списке похищений", опубликованном "Страной".

Об этом говорится в совместном заявлении Международной и Европейской федерации журналистов (IFJ и EFJ).

IFJ и EFJ призвали украинские власти принять срочные меры для защиты Юнуса Эрдогду, основателя и владельца первого сайта новостей на турецком языке в Украине, после задержания и депортации другого журналиста в начале этого месяца.

12 июля журналист Юсуф Инан был задержан турецкими спецслужбами в Украине по обвинению в том, что он является членом движения, которое причастно к организации госпереворота в Турции 2016 года.

"После последних событий похищения турецких граждан я не чувствую себя в безопасности. Я не могу обратиться за помощью к местной полиции или службам безопасности, потому что я понимаю, что турецкие и украинские службы находятся в сотрудничестве", - сказал Юнус Эрдогду, добавив, что он сделал "ничего незаконного, но писал правду и объективные статьи о ситуации в Турции и Украина".

Юнус Эрдогду, который живет в Украине с 2005 года и носит пресс-карту IFJ Press, начал просить о помощи, поскольку и украинские власти, и посольство Турции в Киеве не опровергли список и подтвердили, что "задержания являются частью постоянного сотрудничества в области безопасности между Турцией и Украиной".

"Для международных партнеров Национального союза журналистов Украины, в частности Международной и Европейской федерации журналистов, для украинских властей принципиально важно уважать права оппозиционных иностранных журналистов", - сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

IFJ и EFJ решительно осуждают судебное преследование журналистов за выражение своих идей и незамедлительно обращаются к украинским властям с просьбой защитить Юнуса Эрдогду.

Отметим, что это заявление журналистских организаций прозвучало синхронно с требованием о том же депутата Европарламента.

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