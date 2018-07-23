Синоптик Наталья Диденко показала синоптическую карту температур  и облачного покрова  на  23 июля. Согласно  карте, опубликованной в Facebook, солнечная погода еще наблюдается на юге и востоке Украины вплоть до Харькова, а на остальной территории  - облачно.

"Дожди, грозы, солнце - рассматривайте, выбирайте. Температура воздуха от +21 до +29 градусов. Пока что. Влажность высокая, для понедельника работоспособность низковата.
Смотрим чаще в окно или выходим на улицу - там красиво," - написала Диденко.

 

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна",  в Битве синоптиков  погодные сайты сообщили, когда в Киеве прекратится дождь.

Согласно прогнозам погоды на сегодня, 23 июля, по всей Украины, кроме юга, пройдут дожди.

Ранее появилось видео, как Киев после ливня тонет в апокалиптических лужах.

 

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