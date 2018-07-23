Синоптик Наталья Диденко показала синоптическую карту температур и облачного покрова на 23 июля. Согласно карте, опубликованной в Facebook, солнечная погода еще наблюдается на юге и востоке Украины вплоть до Харькова, а на остальной территории - облачно.

"Дожди, грозы, солнце - рассматривайте, выбирайте. Температура воздуха от +21 до +29 градусов. Пока что. Влажность высокая, для понедельника работоспособность низковата.

Смотрим чаще в окно или выходим на улицу - там красиво," - написала Диденко.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", в Битве синоптиков погодные сайты сообщили, когда в Киеве прекратится дождь.

Согласно прогнозам погоды на сегодня, 23 июля, по всей Украины, кроме юга, пройдут дожди.

Ранее появилось видео, как Киев после ливня тонет в апокалиптических лужах.