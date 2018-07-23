Сегодня, 23 июля, на награждении футболистов "Шахтера" золотыми медалями за победу в чемпионате Украины, главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека назвал игроков, без которых не выиграл бы чемпионат Украины.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Благодарю главных героев сезона: своих игроков, тренерский штаб и абсолютно всех сотрудников, которые провели сложнейшую и великолепную работу. Также хочу вспомнить тех, кто по разным причинам не может быть сейчас с нами, но внес огромный вклад в чемпионском сезоне. Я назову четыре важных имени. Во-первых, наш постоянный, вечный капитан – Дарио Срна. Он не здесь, но всегда будет в нашем сердце и среди нас. Дарио – символ "Шахтера", и огромная составляющая этого успеха принадлежит ему. Наш король нападающих – Факундо Феррейра. Он провел фантастический сезон: забить 30 голов непросто, его вклад был поистине огромным. Хочу отметить еще одного важнейшего футболиста – Бернарда. Жизнь продолжается, у каждого свой путь, однако проделанная им работа великолепна. Фред провел превосходный сезон и еще раз доказал, что "Шахтер" продолжает экспортировать отличных игроков в клубы-гранды. Благодарю ребят от имени команды", - отметил Фонсека.

Как сообщала "Страна", после продажи Фреда "красным дьяволам", Шахтер вошел в десятку лучших клубов Европы по трансферам.

Также "Страна" писала, что "Бенфика" предложила Бернарду контракт и миллионы бонусов за переход.