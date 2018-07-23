23 июля курс доллара на межбанке поднялся на 4 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,46-26,48 грн/$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Валюта поэтапно дорожала весь день и только под закрытие торгов произошла небольшая коррекция.

"Рынок открылся на уровне 26,42-26,45 грн/$ с небольшой коррекцией к 10:15 - на 26,23-26,44 грн/$. Но рынок долго здесь на стоял. Достаточно быстро пошли в обратную сторону - к 26,44-26,47 грн/$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда. Во второй половине дня котировки установились у отметок 26,4550-26,4950 грн/$ с дальнейшей коррекцией вечером", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В тоже время финансисты пока не говорили о серьезных дисбалансах, уверяя, что спрос лишь немного превышал валютные продажи экспортеров.

"Факторами влияния на сегодняшние курсовые тренды стали преимущественное равновесие валютного предложения для проведения хозяйственных расчетов и календарных бюджетных платежей экспортерами с одной стороны и спроса импортеров с другой стороны. На фоне существенно увеличившегося навеса гривневой ликвидности на корсчетах банков и ожиданий рынка по погашению ОВГЗ и возмещению НДС на текущей неделе", - отметил Куринной.

При этом средний курсовой диапазон продажи наличного доллара людям не изменился. Как и в пятницу, он оставался в рамках 26,45-26,55 грн/$, и в нем работало большинство структур: Укргазбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Кредобанк, Ощадбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Правэкс-банк, Сбербанк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк. Выкупали валюту у людей в рамках 26,0-26,44 грн/$. Финансисты дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса. Некоторые продолжают надеется на укрепление гривны: Олег Куринной прогнозирует на завтра 26,30-26,40 грн/$. Хотя большинство продолжает говорить о грядущем подорожании доллара после вливаний Госказначейством гривны в рамках возмещений по НДС.

"С завтрашнего дня ожидаем развития восходящего движения в область 26,80-27,0 грн/$. Сколько на это понадобится торговых сессий - одна или, скажем, три - покажет время", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Напомним, что по прогнозам банкиров, на этой неделе курс доллара может вырасти до 27 гривень.

Ранее "Страна" писала о том, что цена нефти на мировых биржах выросла после снижения курса доллара.

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