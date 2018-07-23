Министр финансов США Стивен Мнучин прибыл на саммит в Буэнос-Айрес в пятницу, когда в воздухе витала угроза валютной войны, передает Bloomberg.

Однако, американскому министру финансов удалось ослабить опасения по поводу изменения валютной политики США, а на пресс-конференции в субботу он подчеркивал, что Америка остается верной своему курсу на крепкий доллар.

Мнучин также подчеркнул, что США не вмешиваются в рынок доллара. К концу встреч в рамках саммита Группы 20 стран уже мало кто из глав центробанков и министров финансов обсуждал возможность валютной войны, когда страны соревнуются, кто быстрее ослабит обменный курс. По итогам саммита страны G-20 отметили усиление рисков для роста глобальной экономики на фоне обострения торговых противоречий.

Как сообщала "Cтрана", у Макрона подтвердили, что между США и Евросоюзом началась торговая война

Мы писали, что в МВФ опасаются, что реформы Трампа могут вызвать глобальный мировой кризис.

После заявлениями министров G-20, биткоин рванул за $7500 и достиг максимума за два месяца.