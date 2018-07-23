Сегодня, 23 июля, ФК "Шахтер" наградили золотыми медалями чемпионов Украины сезона 2017/18. Награждение состоялось в Доме футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В торжественной церемонии приняли участие президент ФФУ Андрей Павелко и первый заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский.

"Хочу поздравить Шахтер, руководство и президента Рината Ахметова, который вкладывает душу и сердце в развитие клуба", – отметил Андрей Павелко.

Он пожелал, чтобы следующее чемпионство "Шахтер" праздновал на "Донбасс Арене" в украинском Донецке, чтобы все вернулись и провели там лучшие матчи, особенно в Лиге чемпионов.

"Сегодня у вас есть прекрасная возможность представить страну и проявить сильнейшие качества в этом турнире. Желаем улучшить результат и дойти до финального матча в Мадриде. Уверен, в новом сезоне мы увидим прекрасный футбол в вашем исполнении. В сложное время без своего стадиона и родных болельщиков вы выигрываете золотые медали и Кубок. Это историческое достижение, которое покоряется самым сильным и смелым, и футбольный клуб Шахтер – именно такой. Благодарим вас! Уверен, вы не снизите планку и будете ставить наивысшие цели", - отметил Павелко.

Шахтер - чемпион Украины сезона-2017-2018 Фото: ФК Шахтер

"Горняки" получили золотые медали сезона-2017-2018, а капитан команды Тайсон поднял чемпионский кубок.

С речью выступил также генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин:

"Уважаемые коллеги, друзья! Хочу поблагодарить президента ФФУ и вице-президента Премьер-лиги. Для нас большая честь и ответственность быть частью футбольной семьи. Мы тоже очень рады вносить свой вклад в развитие украинского футбола. Поздравляю наших болельщиков с одиннадцатым чемпионством. Благодарим всех, кто поддерживает нас в Харькове и других городах Украины. Большое спасибо болельщикам, находящимся в нашем родном Донецке. Я благодарю Паулу Фонсеку, тренерский штаб и футболистов за то, что они показали сильный, яркий футбол и по праву заслужили это чемпионство. Конечно, хочу поздравить президента клуба, который всей душой и сердцем постоянно с командой. Без его поддержки, внимания и заботы мы не достигли бы таких результатов. Начинается новый сезон. Как любит говорить наш президент, самое важное чемпионство – следующее. Поэтому клуб сделает все возможное и будет 24 часа в сутки работать на достижение этой цели. Летом к нам присоединилась плеяда молодых и очень талантливых игроков – желаю, чтобы они как можно быстрее адаптировались и начали показывать мировой уровень футбола. А ФФУ, Премьер-лиге и всем нам желаю, чтобы совместная работа делала каждый последующий чемпионат Украины сильнее. Всем большое спасибо!", - отметил Палкин.

Добавим, что уже в среду, 25 июля, Шахтер проведет матч 1-го тура УПЛ сезона-2018/19. В Чернигове в 19:00 "оранжево-черные" встретятся с Десной.

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

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