В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Пройдут кратковременные дожди, грозы, днем на Прикарпатье и севере Левобережья местами сильные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 26-31°.

В Киеве ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем 23-25°.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 23-28°, в южной части 28-33°.

23 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°, возле Одессы 20°, в Днепре возле Киева 23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 июля самая высокая температура днем была +34,9 в 2009 году, самая низкая ночью +9,4 в 1906 году. 25 июля - кратковременные дожди, грозы.

Как сообщала "Cтрана", ранее в соцсетях показали последствия потопа в Киеве.

Мы писали, что две селянки под Киевом нашли гигантский гриб весом 18 кило и отнесли его в Дом культуры.

Также появилось видео, как Киев после ливня тонет в апокалиптических лужах.