В Одессе 23 июля неизвестные похитили скульптуру кота-геймера, которую всего 18 дней назад установили на скамейке в переулке Маяковского.

Момент кражи был заснят на камеру видеонаблюдения, пишет "Общественный Прибой".

На видео можно увидеть, как сначала мужчина отпилил шпильки, которыми скульптура была прикреплена к скамейке, а позже подошел парень лет 13-15, оторвал скульптуру и унес ее в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что данная скульптура сделана из гипса, покрыта пластиком и краской. Памятник коту Пушинке был установлен за собственные средства владельцами магазина по продаже электронной техники, в рамках проекта "200 скульптур Одесских Котов".

Памятник "коту-геймеру" не простоял и трех недель

Фигурка была интерактивной – если кошечку погладить, то планшет загорался и появлялись рыбки.

Фото: Максим Войтенко

Руководитель и основатель интернет-магазина Сергей Рудюк, чье предприятие профинансировало установку скульптуры сообщил, что котика подарили городу 5 июля.

Кудюк также подчеркнул, что скульптура была изготовлена из гипса и покрыта пластиком и краской. Ее ценность для укравшего будет нулевой.

Также от имени магазина Кудюк пообещал вернуть скульптуру на место за свой счет и сделать конструкцию еще надежней.

Как сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк, по факту кражи скульптуры открыто уголовное производство.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Как сообщала "Страна", это уже вторая кража подобной скульптуры в Одессе за последнее время.

До этого с подоконника здания, где располагается Всемирный клуб одесситов, украли скульптуру кота Морриса, спящего в портфеле сатирика Михаила Жванецкого.

Также "Страна" писала, как одессит обратился ко всем ворам, чтобы они вернули Жванецкому кота Морриса вместе с портфелем.