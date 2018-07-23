Украинский голкипер Андрей Лунин подписал контракт с мадридским "Реалом" на 6 лет, он заявил, что сбылась его давняя мечта.

Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Презентация 19-летнего украинского голкипера состоялась в столице Испании на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Трансфер Лунина обошелся мадридцам в €8,5 млн без учета бонусов.

По итогам прошлого сезона в луганской "Заре" голкипер был признан лучшим футболистом клуба. Вратарь провел 36 матчей в прошедшем сезоне, 10 из них отыграв "на ноль".

Фото: realmadrid.com

Как сообщала "Страна", ранее представитель Реал Сосьедал прилетел в Киев, чтобы забрать в Испанию вратаря "Зари".

Напомним также, что полузащитник "Шахтёра" Фред вошел в список самых дорогих футболистов мира.