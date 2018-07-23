Мадридский "Реал" представил болельщикам своего нового голкипера из Украины
Украинский голкипер Андрей Лунин подписал контракт с мадридским "Реалом" на 6 лет, он заявил, что сбылась его давняя мечта.
Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Презентация 19-летнего украинского голкипера состоялась в столице Испании на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Трансфер Лунина обошелся мадридцам в €8,5 млн без учета бонусов.
По итогам прошлого сезона в луганской "Заре" голкипер был признан лучшим футболистом клуба. Вратарь провел 36 матчей в прошедшем сезоне, 10 из них отыграв "на ноль".
Фото: realmadrid.com
Andriy Lunin
#WelcomeLunin pic.twitter.com/WHT6sxYqBp— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.
Как сообщала "Страна", ранее представитель Реал Сосьедал прилетел в Киев, чтобы забрать в Испанию вратаря "Зари".
Напомним также, что полузащитник "Шахтёра" Фред вошел в список самых дорогих футболистов мира.