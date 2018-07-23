Курс биткоина в понедельник продолжает повышаться после того, как завершил прошлую неделю с наилучшим подъемом с начала апреля, сообщает MarketWatch.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $7691,9, что на 2,3% превышает уровень на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. По итогам минувшей недели биткойн подорожал на 16,5%.

Ранее в ходе торгов он поднимался до отметки $7770,58 - максимум за последние два месяца.

Августовские фьючерсные контракты на биткоин в ходе электронных торгов на CBOE подорожали на 4,9% - до $7705. Цена июльских фьючерсов на CME выросла на 4,6% - до $7680.

Вероятно, курс криптовалюты отреагировал на коммюнике министров финансов и главы центробанков стран "Группы двадцати" по итогам встречи, прошедшей на выходных в Аргентине. Они заявили, что криптовалюты не представляют существенные риски для финансовой системы. При этом они отметили, что страны должны оставаться бдительными.

В коммюнике говорится, что подобные технологии могут оказать существенное влияние на мировую экономику. "Технологические инновации, в том числе лежащие в основе криптоактивов, могут принести значительные выгоды финансовой системе и более широкой экономике", - полагают в G20.

Как сообщала "Cтрана", почти половину мирового рынка криптовалют занял биткоин.

Мы писали, что накануне самая популярная криптовалюта в мире подскочила в цене на 11% за сутки.

Причем, несколькими днями ранее самая популярная криптовалюта за сутки обвалилась до $6,4 тысяч за единицу.