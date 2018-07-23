"Укрпочта" объявила тендер на аренду 1510 кв.м на первом этаже в здании Главпочтамта под размещение отделения интернет-супермаркета. Для аренды предлагается фасадное помещение с отдельным входом. Об этом сообщают "Вести".

Как сообщается в системе электронных аукционов ProZorro, начальная цена лота составляет 760 тыс. грн/мес., минимальный шаг аукциона - 40 тыс. грн, а размер гарантийного взноса - 273,6 тыс. грн.

Согласно документации, для аренды предлагается фасадное помещение с отдельным входом с Майдана Независимости и доступом к объекту 24/7. Дополнительно с 7:30 до 21:00 возможен доступ к объекту аренды через центральный вход здания Главпочтамта.

"Сейчас на ProZorro выставляется право аренды 1500 м первого этажа в Главпочтамте. Круче места не бывает", - заявил директор по недвижимости и инфраструктуре "Укрпочты" Дмитрий Сенниченко.

Как сообщала "Страна", "Укрпочта" поднимает тарифы на доставку газет в 2018 году.

Также напомним, что Киевсовет передал в аренду на 49 лет Елизавете II землю в центре столицы.

Ранее "Страна" писала, как в Киеве на аукционе продали права на аренду двух первых парковок.