Торги на межбанковском валютном рынке сегодня, в понедельник 23 июля, закрылись долларом по 26,46-26,50 грн.

Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.

По сравнению с закрытием межбанка в предыдущий рабочий день стоимость доллара выросла на 3 копейки и в покупке, и в продаже.

Котировки евро выросли на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже - до 31,00-31,05 грн.

Курс российского рубля тоже несколько вырос - до 0,418-0,419 грн.

Напомним, что по прогнозам банкиров, на этой неделе курс доллара может вырасти до 27 гривень.

Ранее "Страна" писала о том, что цена нефти на мировых биржах выросла после снижения курса доллара.

Также мы сообщали, что почти половину мирового рынка криптовалют занял биткоин.