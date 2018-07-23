Гривня начала неделю с падения ко всем основным валютам
Торги на межбанковском валютном рынке сегодня, в понедельник 23 июля, закрылись долларом по 26,46-26,50 грн.
Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.
По сравнению с закрытием межбанка в предыдущий рабочий день стоимость доллара выросла на 3 копейки и в покупке, и в продаже.
Котировки евро выросли на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже - до 31,00-31,05 грн.
Курс российского рубля тоже несколько вырос - до 0,418-0,419 грн.
Напомним, что по прогнозам банкиров, на этой неделе курс доллара может вырасти до 27 гривень.
Ранее "Страна" писала о том, что цена нефти на мировых биржах выросла после снижения курса доллара.
Также мы сообщали, что почти половину мирового рынка криптовалют занял биткоин.
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