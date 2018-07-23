Международный эксперт, доктор международного права (Оксфордский университет, Великобритания), адвокат Маурис Мендельсон сделал заключение по содержанию "письма Януковича Путину".

По его мнению, послание от 1 марта 2014 года не являлось просьбой о введении войск в Украину, а касалось только консультаций о восстановлении правопорядка в Украине на основании ст. 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщил информационный департамент Адвокатского объединения Averlex (осуществляет юридическую поддержку экс-президента), который цитируют Украинские новости.

"Эксперт заключил, что Виктор Янукович в обращении не дает России приглашения вторжения. Он предлагает консультации, целью которых должно быть "предоставление помощи для восстановления легитимности и конституционного порядка в Украине и рассмотрение использования военной или миротворческой миссии". Это обращение не было приглашением для президента Путина, а было лишь документом, содержащим декларацию позиции Президента Януковича, в которой он пригласил Президента России обратиться с помощью дипломатических каналов к международному сообществу", - сказал адвокат, представляющий интересы Януковича, Виталий Сердюк.

Также Мендельсон охарактеризовал ситуацию на теоретическом примере и сделал выводы, что в случае осуществления государственного переворота, например в Великобритании, у премьер-министра Великобритании "было бы право обратиться к иностранному правительству для помощи в восстановлении порядка".

Фото: ukranews.com

Напомним, также позицию Генеральной прокуратуры Украины своими экспертизами опровергли также профессор Университета Пейс (Нью-Йорк), исследователь Украинского научно-исследовательского института при Гарвардском университете Андрей Даниленко (США); международный эксперт-лингвист Людмила Зоммер (Швейцария); профессор кафедры криминального права и криминологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Научно-консультационного совета при Верховном Суде, кандидат юридических наук, профессор Петр Андрушко (Украина).

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