Кривоозерский райсуд Николаевской области избрал меру пресечения для водителя фуры, с участием которой произошло смертельное ДТП недалеко от Кривого Озера, в виде домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, передает УНН.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00", - отметили в ведомстве.

В суде прокуратура настаивала на содержании под стражей.

Отметим, что это уже второй за сегодня домашний арест по делу аварий в "кровавую пятницу" 20 июля.

Напомним, что 21 июля, неподалеку от пгт Кривое Озеро (Николаевская обл.) на трассе "Киев-Одесса" рейсовый микроавтобус (белорусской регистрации) врезался в стоявший на обочине из-за поломки грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли пятеро человек и получили травмы различной степени тяжести 12 человек, все – граждане Белорусии.

Как сообщала "Cтрана", после вала ужасных ДТП, на дороги вернут запрещенные пока еще "фары", увеличат посты полиции и даже выведут на трассы военных.

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