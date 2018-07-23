В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором выходит на турнирную тропу столичное Динамо, где соперником киевлян станет пражская "Славия".

Согласно нового формата, третий отборочный раунд состоит из Пути чемпионов и Пути представителей лиг, в котором играют команды, не занявшие первого места в чемпионата.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 7/8 августа, ответные поединки - 14 августа.

Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" выступление в Лиге чемпионов начнет непосредственно с группового турнира

Путь чемпионов

"Селтик" (SCO) / "Русенборг" (NOR) - АЕК (GRE)

"Зальцбург" (AUT) - "Шкендия" (MKD) / "Шериф" (MDA)

"Црвена Звезда" (SRB) / "Судува" (LTU) - "Легия" (POL) / "Спартак" Трнава (SVK)

"Кукес" (ALB) / "Карабах" (AZE) - БАТЭ (BLR) / ХИК (FIN)

"Астана" (KAZ) / "Митьюлланд" (DEN) - "Динамо" Загреб (CRO) / "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)

ЧФР (ROU) / "Мальме" (SWE) - "Лудогорец" (BUL) / "Види" (HUN)

Сеяными стали шесть клубов с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА (победители второго отборочного раунда получают рейтинг сеяного клуба в своей паре).

Шары с сеяными клубами были помещены в одну чашу, несеяными - в другую. Из обеих чаш доставали по одному шару, помещали в пустую чашу посередине и перемешивали. Команда, которую достали первой в каждой паре, первый матч проводит дома.

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА, где пойдут по Пути чемпионов.

Путь представителей лиг

"Стандард" (BEL) - "Аякс" (NED) / "Штурм" (AUT)

"Бенфика" (POR) - "Фенербахче" (TUR)

"Славия" Прага (CZE) - "Динамо" Киев (UKR)

ПАОК (GRE) / "Базель" (SUI) - "Спартак" Москва (RUS)

Сеяными стали четыре клуба с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА (победители второго отборочного раунда получают рейтинг сеяного клуба в своей паре).

Шары с сеяными клубами помещались в одну чашу, несеяными - в другую. Из обеих чаш доставали по одному шару, помещали в пустую чашу посередине и перемешивали. Команда, которую достали первой в каждой паре, первый матч проводит дома.

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

Коэффициенты клубов представляют собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот же период - в зависимости от того, какой показатель выше (согласно новой системе, введенной перед сезоном 2018/19).

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