Слишком быстро заполняли декларации. Минздрав впервые остановил выплаты больнице по медреформе
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) впервые остановила выплаты по новой системе медреформы в Калуше Ивано-Франковской области.
В Центре первичной медико-санитарной помощи Калуша внесли в электронную систему здравоохранения 44 000 деклараций за 15 дней.
Это означает, что процесс внесения происходил непрерывно 24 часа в сутки и на оформление каждой декларации уходило не более 40 секунд.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.
По его словам, существует два способа подтвердить данные пациента при создании декларации в системе:
- с помощью SMS (наиболее распространенный и удобный способ)
- с помощью документов, удостоверяющих личность, – в тех исключительных случаях, если у пациента нет мобильного телефона.
По статистике НСЗУ, в среднем 3-4% деклараций подтверждаются через документы, остальные – через SMS.
В Калуше все 44 000 деклараций были подтверждены документами, удостоверяющими личность. Без верификации через мобильный телефон.
"Такой необычный выбор способа регистрации в Системе деклараций пациентов в Калуше – тревожный звонок для Нацслужбы здоровья. Поэтому мы остановили выплату до выяснения ситуации и проведения проверки", – отметил Петренко.
Выяснилось, что вместо того чтобы делать это в электронной системе, как того требует закон, заведение вносило декларации в систему на основании деклараций не утвержденной формы, которые были заполнены от руки.
На части этих "деклараций" отсутствуют подписи пациентов. Номера деклараций, которые автоматически должна присваивать система, вписаны в декларацию вручную.
При этом декларацию о выборе врача можно подать только в электронном виде.
Врач или регистратор должен внести данные пациента в электронную систему здравоохранения, а затем распечатать два бумажных экземпляра декларации, которые проверяет и собственноручно подписывает пациент или его законный представитель (например, один из родителей ребенка).
Один из экземпляров остается в учреждении, а другой – у пациента. Уникальный номер декларации придает система электронного здоровья.
Декларация, которая заключена с нарушением порядка, не может быть оплачена.
После того как декларации будут заключены предусмотренным законом способом, заведение сможет получить оплату по "зеленому списку".
Фото: facebook.com
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