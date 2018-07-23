Вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал бой Александра Усика в Москве в негативном ключе. В своем Twitter он написал, что такие события дают Западу повод усомниться в агрессии РФ против Украины.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - заявил Кириленко.

На это заявление вице-премьера отреагировали пользователи соцсетей.

Так, политтехнолог Владимир Макаровский пишет: "Последовательная, но неоднозначная позиция господина Кириленко.

Товарооборот между Украиной и РФ показывает тенденцию к росту; официально война не объявлена; миллионы украинцев едут на заработки в РФ и ЕС; США зовут Путина в гости, а итальянское правительство называет Майдан переворотом. При этом на Украину дышит ядом Венгрия и Польша, а Румыния денно и нощно штампует свои паспорта для жителей Одесской области...

А кто виноват? А виноват, по версии чиновника, боксер Усик, одержавший решительную победу, получивший чемпионский пояс и прославивший Украину на весь мир".

Журналист Иван Яковина удивлен, что Усика критикуют сами же украинцы: "Я вот сейчас как иностранец скажу.

Смотрю на то, как некоторые украинцы обсирают Усика, и мне неловко становится. Ребята, вы чего? Вы в своем уме вообще?"

"Вся их суть - чтобы поверили в агрессию", - комментирует слова вице-премьера пользователь Дмитрий Куприенко.

"Значит, товарооборот с мордором в 12 лярдов баксов не мешает верить в агрессию рф, а выступление боксера повергло всех в смятение - а идет ли война?" - пишет пользователь Владимир Карцовник.

Шоумен Владимир Зеленский в своем Facebook поздравил Александра Усика с победой и намекнул на критиков. "Патриот Украины - это тот, кто платит в этой стране налоги", - сказал Зеленский.