Дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V. начала работы в прибрежной зоне Турции в рамках строительства морского газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла. Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от 4 до 8 недель", - говорится в пресс-релизе.

Согласно оценке воздействия на окружающую среду, "работы в прибрежной зоне окажут временное незначительное воздействие на рыболовную отрасль на небольших участках".

Проектная компания надеется компенсировать рыбакам потенциальный ущерб от снижения рыбной ловли в период проведения прибрежных работ.

Параллельно судно Pioneering Spirit в высоком темпе продолжает морскую укладку второй нитки, возобновленную 26 июня. Работы по строительству технологических объектов берегового примыкания в России рядом с городом Анапа подходят к концу и будут полностью закончены в 2018 году.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Как сообщала "Страна", "Газпром" отчитался о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

Напомним также, что "Газпром" проложил 50 километров "Турецкого потока" по дну Черного моря.

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