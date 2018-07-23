23 июля около 13:00 в Днепре на Набережной Заводской грузовик Renault протаранил автомобиль такси Volkswagen. Водители авто не пострадали. Однако с места инцидента исчез пассажир такси.

По данным Информатора, и грузовик, и Volkswagen поворачивали с Набережной Заводской в сторону Кайдакского моста. Водитель такси остановился впереди, чтобы пропустить автомобили, когда сзади его ударил грузовик Renault. От удара легковушка проехала еще несколько метров вперед, прежде, чем окончательно остановилась.

Как рассказали патрульные, происшествие обошлось без травмированных и пострадавших. О том, что в Volkswagen был пассажир - речи не шло.

Однако через 15 - 20 минут после инцидента на странице в Facebook и. о. заместителя мэра Яники Мерило был опубликован пост о похожем ДТП, в результате которого она чудом осталась жива.

Однако очевидцы ДТП говорят, что его масштабы не настолько велики, как описала их в соцсети Яника Мерило.

Фото: dp.informator.ua

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