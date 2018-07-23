В штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском Ньоне, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда второго по значимости европейского кубкового турнира - Лиги Европы сезона 2018/19.

Луганской "Заре" в соперники досталась португальская "Брага". Победителю пары "Юргорден" - "Мариуполь" предстоит сразиться с победителем пары "Вентспилс" - "Бордо".

Первые матчи третьего раунда квалификации пройдут 9 августа, ответные состоятся 16 августа.

Путь чемпионов

"Лудогорец" (BUL) / "Видеотон" (HUN) - "Зриньски" (BIH) / "Валлетта" (MLT)

"Легия" (POL) / "Спартак" Трнава (SVK) - "Дюделанж" (LUX) / "Дрита" (KOS)

"Сутьеска" (MNE) / "Алашкерт" (ARM) - ЧФР (ROU) / "Мальме" (SWE)

"Олимпия" Любляна (SVN) / "Крузейдерс" (NIR) - БАТЭ (BLR) / ХИК (FIN)

"Шкендия" (MKD) / "Шериф" (MDA) - ФК "Санта-Колома" (AND) / "Валюр" (ISL)

"Корк Сити" (IRL) - "Селтик" (SCO) / "Русенборг" (NOR)

"Спартак" Юрмала (LVA) / "Ла-Фиорита" (SMR) - "Црвена Звезда" (SRB) / "Судува" (LTU)

"ТНС" (WAL) / "Линкольн Рэд Импс" (GIB) - "Астана" (KAZ) / "Митьюлланд" (DEN)

"Динамо" Загреб (CRO) / "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) - АПОЕЛ (CYP) / "Флора" (EST)

"Торпедо" Кутаиси (GEO) / "Викингур" (FRO) - "Кукес" (ALB) - "Карабах" (AZE)

Основной путь

"Тобол" (KAZ) / "Пюник" (ARM) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR) / "Раднички" (SRB)

"Дунайска Стреда" (SVK) / "Динамо" Минск (BLR) - "Зенит" (RUS)

"Аякс" (NED) / "Штурм" (AUT) - "Дандолк" (IRL) / АЕК Ларнака (CYP)

"Санкт-Галлен" (SUI) / "Сарпсборг" (NOR) - "Риека" (CRO)

"Истанбул Башакшехир" (TUR) - "Абердин" (SCO) / "Бернли" (ENG)

"Заря" (UKR) - "Брага" (POR)

"Хапоэль" Хайфа (ISR) / "Хабнарфьордюр" (ISL) - "Аталанта" (ITA) / "Сараево" (BIH)

"Генк" (BEL) / "Фола" (LUX) - "Шахтер" Солигорск (BLR) / "Лех" (POL)

"Вииторул" (ROU) / "Витесс" (NED) - ПАОК (GRE) / "Базель" (SUI)

"Нордшелланд" (DEN) / АИК (SWE) - "Партизан" (SRB) / "Тракай" (LTU)

"Хиберниан" (SCO) / "Астерас" (GRE) - "Мольде" (NOR) / "Лячи" (ALB)

"Хайдук" (CRO) / "Славия" София (BUL) - "Рудар" Веленье (SVN) / "Стяуа" (ROU)

"Севилья" (ESP) / "Уйпешт" (HUN) - "Жальгирис" (LTU) / "Вадуц" (LIE)

"Сигма" (CZE) - "Кайрат" (KAZ) / "Алкмаар" (NED)

"Бальцан" (MLT) / "Слован" Братислава (SVK) - "Рапид" (AUT)

"Юргорден" (SWE) / "Мариуполь" (UKR) - "Вентспилс" (LVA) / "Бордо" (FRA)

ЦСКА София (BUL) / "Адмира" (AUT) - "Стяьрнан" (ISL) / "Копенгаген" (DEN)

"Олимпиакос" (GRE) - "Люцерн" (SUI)

"Осиек" (CRO) / "Рейнджерс" (SCO) - "Чихура" (GEO) / "Марибор" (SVN)

"Гурник" (POL) / "Тренчин" (SVK) - "Фейеноорд" (NED)

"Ягеллония" (POL) / "Риу Аве" (POR) - "Гент" (BEL)

"Спартак" Суботица (SRB) / "Спарта" Прага (CZE) - "Брондбю" (DEN)

"Уфа" (RUS) / "Домжале" (SVN) - "Гонвед" (HUN) / "Прогрес" (LUX)

"Б-36" (FRO) / "Бешикташ" (TUR) - ЛАСК (AUT) / "Лиллестрем" (NOR)

"Железничар" (BIH) / "Аполлон" Лимасол (CYP) - "Динамо" Брест (BLR) / "Атромитос" (GRE)

"РБ Лейпциг" (GER) / "Хэкен" (SWE) - "У Крайова" (ROU)

Жеребьевка прошла по новой схеме, в ней появились "путь чемпионов" и "основной путь". В первом играют лучшие команды, которые вылетели из Лиги чемпионов, и десять команд, вылетевших из второго отборочного раунда Лиги чемпионов, были сеяными, десять других - несеяными.

Клубы были поделены на сеяных и несеяных в соответствии с рейтингом УЕФА (победители предыдущих раундов получают коэффициенты сеяных клубов в своей паре) и каждой команде в каждой подгруппе посева был присвоен номер. Шары с номерами сеяных команд помещались в одну чашу, несеяных - в другую (в рамках одной подгруппы).

Из каждой чаши доставали по одному шару, помещали в пустую чашу посередине и перемешивали. Команды, чьи номера вытягивали первыми, стартовый матч проводят дома.

Коэффициенты клубов представляют собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот же период - в зависимости от того, какой показатель выше (согласно новой системе, введенной перед сезоном 2018/19).

Заключительный перед групповым этапом раунд плей-офф будет сыгран 23 и 30 августа, его жеребьевка пройдет 6 августа в Ньоне.

Ранее "Страна" сообщала, что ФК Мариуполь сыграет со шведским Юргорденом, а также о том, что УЕФА поменял в еврокубках с нового сезона.