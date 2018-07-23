Ночью 22 июля внефракционного депутата Наталью Веселову обокрали на дороге в Полтавской области.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на полицейских области.

Сообщается, что машина с депутатом ехала мимо села в Полтавской области и остановилась для замены колеса.

"Депутат ехала в машине с водителем, пробилось колесо, остановились для замены. Пока меняли колесо на запаску, кто-то пролез в машину и украл ее рюкзак",- сообщили в полиции.

Правоохранители не исключают, что воры специально положили на дорогу предмет, от наезда на который колесо пробилось.

В рюкзаке, похищенном у Веселовой, были деньги, банковские карточки и личные документы, включая дипломатический паспорт и удостоверение нардепа.

Сумму украденных денег в полиции не назвали.

Возбуждено уголовное производство по статье 185 (кража) УКУ.

В полиции также сообщили, что около 5 утра похожее сообщение поступило в полицию от 38-летнего иностранца. На автозаправочной станции в селе Подол Великобагачанского района неизвестные лица разбили стекло автомобиля Toyota и похитили сумку с иностранной валютой.

Как сообщала "Страна", на Житомирщине неизвестные обчистили квартиру мэра Новоград-Волынского.

Напомним также, что на Печерске домушники обокрали начальницу налоговой.

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