Президент США Дональд Трамп раскритиковал освещение в СМИ его встречи с главой России Владимиром Путиным и заявил, что "ничего не уступал" главе РФ.

"Когда вы слышите, как фейковые новости в негативных тонах освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я чем-то поступился перед ним, то помните, я ничего не уступал; мы говорили только о будущей выгоде для обеих наших стран ", - написал президент США в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Фото: twitter.com

"Кроме того, мы отлично поладили, что очень хорошо для всех, кроме коррумпированных СМИ", - добавил Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит РФ-США. Трамп и Путин беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

Затем президент США на родине подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил жесткость в вопросе так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в России подтвердили, что Путин сделал Трампу конкретные предложения по "ЛДНР".

Также мы сообщали, что журналисты выяснили, кто уговорил Трампа отказаться от слов о российском вмешательстве уже после встречи с Путиным.