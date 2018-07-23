Президент возвратил в парламент законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект (№5495) в понедельник, 23 июля, возвращен с предложениями президента.



В то же время сами предложения президента к проекту закона отсутствуют.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла закон №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов. "За" проголосовали 234 народных депутата.

Принятый закон предусматривает увеличение объема годовой заготовки лесоматериалов с 20 млн кубических метров до 25 миллионов.



В Уголовном кодексе Украины теперь будет новая статья №201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности, необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

В Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, вносится норма, согласно которой незаконная порубка и перевозка, хранение незаконно вырубленных деревьев влекут за собой наложение на граждан штрафа от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 гривен), а на должностных лиц - от 75 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (в действующем на сегодня законодательстве - от 5 до 10 и от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно).

В случае повторного правонарушения в течение года размер штрафа составляет для граждан от 30 до 60 необлагаемых минимумов, для должностных лиц - от 300 до 600.

Также предусматривается уголовная ответственность за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля необработанного лесоматериала или пиломатериалов ценных или редких пород лишением свободы сроком от трех до пяти лет. Повторное правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Как сообщала "Страна", в ЕС попытались объяснить украинцам, что евроинтеграция и вырубка леса это не одно и тоже.

Напомним также, что в Киеве произошло массовое ДТП со стрельбой из-за вырубки леса.

Ранее "Страна" писала, что ранее Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса-кругляка.

