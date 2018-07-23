За первое полугодие 2018 года социальная Аптечная корзина подорожала на 3% или на 5,4 грн. В конце июня ее стоимость составила 192,3 грн, тогда как на начало года эксперты оценивали ее в 186,9 грн. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В нее (аптечную корзину - Прим. Ред.) вошли все виды лекарств, подлежащих государственному мониторингу: антибиотики отечественные и импортные (по 10 таблеток или капсул), сосудорасширяющие средства отечественные и импортные (по 10 таблеток или капсул), жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные (10 таблеток) и импортные (1 пакетик). Расчет стоимости аптечной корзины сделан на основании данных государственной статистики.

Все лекарства подорожали за первые шесть месяцев 2018 от 1% до 7%, а именно: импортные сосудорасширяющие средства - на 1%, импортные лекарства и отечественные сосудорасширяющие средства - на 3%, отечественные антибиотики - на 5%, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты- на 6% и импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 7%.

По сравнению с началом года импортные лекарства прибавили в цене 2,8 грн, импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты 80 коп, отечественные антибиотики 70 коп, импортные сосудорасширяющие средства и отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты - 40 коп, отечественные сосудорасширяющие средства - 30 коп.

На конец июня 2018 импортные лекарства стоили 100,3 грн за 10 капсул, импортные сосудорасширяющие средства - 46,5 грн за 10 капсул, отечественные антибиотики - 15 грн за 10 таблеток, жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные - 13 грн за 1 пакетик, сосудорасширяющие средства отечественные - 10 грн за 10 таблеток и отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты - 7,5 грн за 10 таблеток", - написал на своей странице в Facebook эксперт.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине запретили серию популярного лекарства от отравлений и для вывода токсинов.

Также мы сообщали, что Порошенко ввел льготы на ввоз в Украину бронежилетов и лекарств.