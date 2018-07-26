27 июля случится самое длинное лунное затмение века. При этом Луна окрасится в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую будет проходить.

Затмение займет один час и 43 минуты. А частичное продлится три часа и 55 минут.

Естественному спутнику понадобится больше, чем обычно времени, чтобы выйти из тени, из-за того, что 27 июля Луна будет в апогее - на самой дальней точке своей орбиты по отношению к нашей планете.

Когда смотреть затмение в Украине

На какое-то время "кровавая луна" скроется из виду над большей частью Европы, Азии, Австралии, Африки и Южной Америки. В небе над Антарктидой его тоже можно будет наблюдать. Полное лунное затмение увидят лишь в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Украинцы смогут наблюдать за затмением с 21:24. В полную фазу оно войдет в 22:30, а его пик придется на 23:22.

Как это будет происходить

Лунное затмение получается, когда Луна проходит через тень Земли - умбру. Сначала она слегка затемняет естественный спутник. Затем постепенно перекрывает Луну.

Эксперты смоделировали примерный вид Луны во время этого затмения.

Как лунное затмение влияет на людей

Астрологи говорят, что традиционно затмение делает людей агрессивнее, чем обычно. Так что за несколько дней до события и после него стоит максимально избегать конфликтов – иначе они могут стать более серьезными, чем могли бы.

Нынешнее затмение произойдет в большом противостоянии с Марсом. Астрологи считают, что в такие периоды очень возможны судьбоносные события, которые сильно влияют на жизнь людей. Они верят, что лунное затмение дает человеку шанс решиться на глобальные перемены в жизни. При этом планировать какие-либо важные действия, встречи, поездки можно, а вот от реальных шагов и поступков рекомендуется пока что воздержаться.

Также считается, что во время затмений в людей может усилиться желание совершить что-нибудь запретное или плохое, поэтому стоит получше контролировать свои мысли.

Что до самочувствия, то оно у людей будет стабильным, хотя возможно ухудшение настроения. Также не исключены головные боли у метеозависимых людей.

National Geographic выпустил ролик, подробно демонстрирующий природу лунного затмения (полного и частичного), а также такого явления, как "кровавая луна", когда на время затмения ее диск окрашивается в красно-коричневые тона.