Руководители батальона "Торнадо", членов которого в Украине осудили за ряд тяжких преступлений, заявили, что считают президента Петра Порошенко пятой колонной страны, предавшим идеалы Майдана.

Об этом в видео, которое выложил лидер радикальной организации "Наждак" Николай Дульский в Facebook, заявил руководитель батальона "Торнадо" Руслан Онищенко, а также Моджахед, замкомандира батальона.

Торнадовцы на фоне украинского флага продемонстрировали книгу нардепа-беглеца Александра Онищенко "Петр Пятый" и заявили, что Порошенко - "пятая колонна страны".

"Благодаря депутату Александру Онищенко, мы знаем о твоих преступлениях. Хотя бы части твоих преступлений. Поверхностной части. Хоть ты кричишь что он (нардеп Онищенко - Прим. Ред.) был черным бухгалтером, для нас эта книга стала белым пятном на твоем гнилом шоколаде. Ты предал все идеалы, за которые умирал Майдан", - заявил Моджахед.

Также глава торнадовцев считает, что "Порошенко - настоящий враг, который проливает кровь сынов Украины, он богатеет на крови украинских сынов и он просто уничтожает нацию украинцев".

"Мы не можем относится как к нему не иначе как врагу. Это внутренний враг каждого украинца. Вещает со свое башни в Киеве, одурманивает миллионы людей. Он призывает друг друга идти на убой, в то время как магазинов "Рошен" становится все больше, а бабушки воруют хлеб в магазинах", - заявил Онищенко.

Также торнадовцы говорят, что Порошенко убил патриотизм, отдает людей на убой, и не дает никаких прав ветеранам АТО. "Почему ни один из твоих детей не был на войне?", - спрашивают они.

Не ясно где именно снято видео, но судя по книге, оно снято сравнительно недавно.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что защита "Торнадо" просит оправдать бойцов, осужденных за мародерство и насилие.

Также "Торнадовец" Илья Холод проломил голову своему сокамернику.