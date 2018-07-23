Во Франции продолжается расследование дела советника президента Эмманюэля Макрона и начальника службы безопасности президента Александра Беналлы, который во время акции 1 мая избил не менее двух демонстрантов.

Скандал, который может стоить Макрону президентского кресла, получил новый виток после того, как 18 июля журналистам газеты Le Monde удалось распознать Беналлу в запечатленном на видео человеке, который избивает участников акции протеста.

Видео с политического митинга 1 мая появилось в сети сразу после окончания акции. На нем мужчина в шлеме с оранжевой повязкой с надписью "полиция" хватает за шею участника митинга и несколько раз ударяет его по голове. Специальный отряд полиции находится рядом и не реагирует на действия человека, которого митингующие принимают за "полицейского в штатском". Как только автор видео пытается снять лицо мужчины, тот быстро уходит с площади.

Теперь же выяснилось, что на видео запечатлен именно Александр Беналла - советник французского президента, возглавляющий его охрану. Он постоянно сопровождал Макрона еще во время предвыборной кампании и всегда находился рядом с кандидатом в президенты, поэтому его лицо неоднократно попадало в объективы телекамер.

Видео тут же вызвало резонанс и породило первый масштабный политический кризис за время президентства Эмманюэля Макрона, пишет издание "Голоса со всего мира".

По мнению оппозиционного политика Жан-Люка Меланшона, скандал может стать "новым Уотергейтом" (политскандал в США 1972-1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона и ставший единственным за историю США случаем, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей).

По данным газеты Le Parisien, президент обсудил ситуацию на секретном совещании с главами минюста и МВД. Однако Макрон еще не давал официальных комментариев по этому поводу.

Известно, что официально Александр Беналла занимал должность советника Макрона, но на самом деле, обладал широкими полномочиями: на видеозаписи с акции видно, как он раздает приказы сотрудникам полиции, хотя официально он не имел на это право. 16 июля его видели в автобусе французской сборной на Елисейских полях, где он, не имея официальной функции, не должен был находиться. У Беналлы был специальный пропуск во французский парламент, несмотря на то, что законодательный орган не зависит от Елисейского дворца.

По информации Huffington Post, Беналла должен был заняться реформой службы безопасности президента и создать отдельную службу, которая не зависела от префектуры полиции (сейчас за безопасностью лидера государства отвечает отряд телохранителей, который находится в подчинении МВД). Такая реформа могла бы расширить полномочия Беналлы.

По мнению лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Александр Беналла мог быть членом некой "секретной полиции", который находился под покровительством президента. И хотя это версия пока не нашла подтверждений, оппозиция уже называет это дело государственным и требует заслушать в том числе и самого Эмманюэля Макрона. Если существование службы безопасности, независимой от МВД, подтвердится, то президента могут обвинить в нарушении закона.

"Это скандал уровня Уотергейта, - заявил глава левый партии „Непокорная Франция“ Жан-Люк Меланшон, напоминая об инциденте, который привел к отставке Ричарда Никсона в 1974 году - Президент Макрон совершил грубую ошибку, и это дело так просто никто не оставит".

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