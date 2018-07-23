Две селянки под Киевом нашли гигантский гриб весом 18 кило и отнесли его в Дом культуры. Фото
Две жительницы деревни Дрозды Киевской области нашли в лесу гриб-дождевик с рекордным для Украины весом 17,8 килограмм.
Об этом пишет Zaxid.net.
Фото: zaxid.net
Валентина Быковец и Галина Позняк нашли гриб 20 июля, срезали его и занесли в сельский дом культуры. Там определили его вес, который составил 17, 750 килограмма.
Скорее всего, гриб используют для приготовления различных блюд.
В Национальном реестре рекордов Украины сообщили, что заявка на регистрацию этого рекордного гриба не поступала. Но все предыдущие грибы-рекордсмены имели значительно меньший вес по сравнению с дождевиком, найденным в Киевской области.
Ранее "Страна" сообщала, что в китайских лесах нашли гриб ростом с ребенка.
Также появилось видео счастливчика, который нашел гигантский гриб под Ивано-Франковском.