Две жительницы деревни Дрозды Киевской области нашли в лесу гриб-дождевик с рекордным для Украины весом 17,8 килограмм.

Об этом пишет Zaxid.net.

Фото: zaxid.net

Валентина Быковец и Галина Позняк нашли гриб 20 июля, срезали его и занесли в сельский дом культуры. Там определили его вес, который составил 17, 750 килограмма.

Скорее всего, гриб используют для приготовления различных блюд.

В Национальном реестре рекордов Украины сообщили, что заявка на регистрацию этого рекордного гриба не поступала. Но все предыдущие грибы-рекордсмены имели значительно меньший вес по сравнению с дождевиком, найденным в Киевской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в китайских лесах нашли гриб ростом с ребенка.

Также появилось видео счастливчика, который нашел гигантский гриб под Ивано-Франковском.