Национальный банк может пойти на очередное повышение учетной ставки в сентябре в случае роста вероятности реализации инфляционных рисков. Об этом сообщается в июльском протоколе заседания комитета монетарной политики регулятора, пишет издание Минфин.

"В случае дальнейшего роста вероятности реализации указанных рисков или появления новых рисков для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции с установленными целями в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

Напомним, 12 июля правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

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