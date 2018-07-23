Прокуратура Киева изменила подозрение Юрию Россошанскому, которого подозревают в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, если сначала Россошанского обвиняли в умышленном убийстве, то теперь квалификация преступления звучит как "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью". Эта статья предусматривает лишение свободы на срок 10-15 лет или пожизненное заключение.

По данным прокуроров, выводы судебно-медицинской экспертизы указали на многочисленные ножевые ранения у Ноздровской, что дало основания для изменения подозрения.

Ирину Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года. Одной из версий следствия стало то, что она занималась делом своей погибшей сестры Светланы Сапатинской, которая погибла в ДТП. В причастности к ее гибели обвиняли сына Юрия Россошанского Дмитрия.

9 января 2018 года Вышгородский районный суд Киевской области арестовал Юрия Россошанского по подозрению в убийстве. Россошанский-старший признал свою вину.

Ранее "Страна" сообщала, что независимое расследование показало, что убийство Ноздровской совершили не меньше 3 человек.

Также подозреваемому в убийстве правозащитницы Ноздровской продлили срок ареста.