Завтра на Землю обрушится магнитная буря. Во сколько ждать удара
Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Уточняется, что буря начнется примерно в 6:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:
- в дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;
- постарайтесь исключить алкоголь и никотин;
- обеспечте себе полноценный здоровый сон;
- пейте больше жидкости;
- кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;
- не употребляйте тяжелую пищу;
- при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
- метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.
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