Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Уточняется, что буря начнется примерно в 6:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

в дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

обеспечте себе полноценный здоровый сон;

пейте больше жидкости;

кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

не употребляйте тяжелую пищу;

при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

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