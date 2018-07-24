Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Уточняется, что буря начнется примерно в 6:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

  • в дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;
  • постарайтесь исключить алкоголь и никотин;
  • обеспечте себе полноценный здоровый сон;
  • пейте больше жидкости;
  • кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;
  • не употребляйте тяжелую пищу;
  • при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
  • метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

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