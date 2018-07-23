В понедельник, 23 июля, Киев затопило после ливня. Некоторые улицы и районы превратились в реки. Особенно пострадал район возле станции метро Левобережная и Черниговская, где вода залила улицы.

Пользователи выкладывают фото и видео метро Левобережная сегодня, где вода затопила пространство под мостом метро. Они постят видео с хештегом "океаныкиева" и говорят, что теперь можно не объяснять, зачем нужна высокая машина.

На видео с Левобережной видно, что некоторые машины с трудом преодолевают водную преграду на улице митрополита Шептицкого, а на обочине, в воде, идут пешеходы.

Киевские улицы сегодня назвали "венецией".

Пешеходы промочили ноги, некоторые разувались и шли по городу босиком.

Сегодняшние затопленные дороги киевляне называют "водным поло" среди автомобилей.

Фото: facebook.com

"Море" образовалось возле школы №204 в районе Дарницкого бульвара.

Фото: facebook.com

После ливня из "озера" под мостом на Левобережной извлекли несколько номерных знаков автомобилей, пишет "Информатор". По-видимому, их смыло потоками воды.

Напомним, что синоптики обещают дожди на этой неделе в Киеве с 23 по 30 июля.

Как сообщала "Страна", 23 июля по всей Украине, кроме юга, пройдут дожди.